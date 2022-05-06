Ümraniye'de otomobilin karşı şeride savrulduğu kaza kamerada | Video

ÜMRANİYE'de hız yapan bir araç, bir başka otomobile çarparak karşı şeride savruldu. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde dün sabah 09.00 sıralarında, süratli ilerleyen bir sürücü, sokaktan caddeye giriş yapan otomobile çarparak karşı şeride savruldu. Araç orta refüjü aşarak, karşı şeritten geçen servis aracına çarparak durdu. Kazada bir kişi yaralandı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırdı. Kaza, trafikteki araçlardan birinin kamerasına da yansıdı. Aracın karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarptığı anlar araç kamerasında ayrıntılarıyla görüldü.