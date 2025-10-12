Video Yaşam Ümraniye'de otomobille gelip rastgele ateş açtılar, bir kişiyi kaçırıp darbettiler | Video
Ümraniye'de otomobille gelip rastgele ateş açtılar, bir kişiyi kaçırıp darbettiler | Video

12.10.2025 | 14:34

Ümraniye'de iki otomobille mahalleye gelen 5 kişilik grup, sokakta yürüyen 2 kişiye rastgele ateş açtı. Diğer otomobilden inen 2 kişi ise, bir dükkanın önünde bekleyen F.S.'yi silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. F.S.'yi darbedip bırakan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişilik grup, 2 otomobille mahalledeki sokaklarda gezmeye başladı. Otomobilden inen F.A. ve yanındaki 2 kişi, yanlarında bulunan silahlarla yolda yürüyen 2 kişiye rastgele ateş açtı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, aynı dakikalarda başka bir sokakta otomobilden inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S.'yi silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Araca bindirilen F.S., seyir halindeyken şüpheliler tarafından darbedildi. Daha sonra şüpheliler, F.S.'yi araçtan indirip olay yerinden kaçtı. F.S. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

