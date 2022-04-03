Video Yaşam Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video
Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video

Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video

03.04.2022 | 21:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 01:22
Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 03.04.2022 | 21:58
Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 01:03
Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 03.04.2022 | 19:28
Kilis’te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 01:29
Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 03.04.2022 | 18:40
ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 00:29
ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 03.04.2022 | 17:54
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 01:14
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 03.04.2022 | 16:39
Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video 00:35
Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video 03.04.2022 | 16:10
Terk edilen bebeğe sütannelik yapmıştı. Türkiye’nin konuştuğu Büşra Durmaz, A Haber’de | Video 11:39
Terk edilen bebeğe sütannelik yapmıştı. Türkiye'nin konuştuğu Büşra Durmaz, A Haber'de | Video 03.04.2022 | 15:29
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi | Video 02:43
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi | Video 03.04.2022 | 15:17
Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video 00:29
Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video 03.04.2022 | 14:55
Polisten kaçan avukat tarlada yakalandı: Avukatın kaçma anlarına SABAH ulaştı | Video 00:20
Polisten kaçan avukat tarlada yakalandı: Avukatın kaçma anlarına SABAH ulaştı | Video 03.04.2022 | 14:46
TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 00:45
TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 03.04.2022 | 14:25
Doğa Koruma, Çanakkale’deki köpekleri korumaya aldı | Video 00:20
Doğa Koruma, Çanakkale'deki köpekleri korumaya aldı | Video 03.04.2022 | 14:23
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03:59
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03.04.2022 | 14:07
Saniyelerle ölümden kurtuldular! Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu | Video 00:59
Saniyelerle ölümden kurtuldular! Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu | Video 03.04.2022 | 14:07
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video 02:45
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video 03.04.2022 | 13:10
Tekirdağ’da göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba Çekmeköy’de şifa buldu | Video 04:47
Tekirdağ’da göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba Çekmeköy’de şifa buldu | Video 03.04.2022 | 12:45
Arnavutköy’de bariyerlere çarpan otomobil böyle devrildi | Video 03:03
Arnavutköy'de bariyerlere çarpan otomobil böyle devrildi | Video 03.04.2022 | 12:40
46 yıl önce çekilen uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı | Video 03:35
46 yıl önce çekilen uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı | Video 03.04.2022 | 12:55
Kargo araçlarını hedef seçiyordu! Kısa sürede yakalandı | Video 00:48
Kargo araçlarını hedef seçiyordu! Kısa sürede yakalandı | Video 03.04.2022 | 12:59
Üzerinde ’Allah’ yazan çınar, ’Mistik Anıt Ağaç’ olarak tescillendi | Video 04:31
Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi | Video 03.04.2022 | 12:38

Ümraniye'de Şile otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan otomobile başka bir cipin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA