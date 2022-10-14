Ümraniye’de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada | Video

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Ümraniye’de cadde üzerinde yol verme sebebiyle taksici ile motokurye arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"İTİŞ, KAKIŞ OLDUKTAN SONRA BİRBİRLERİNE GİRDİLER"
Olayı gören vatandaşlardan Miraç Burkut, "Biz burada esnafız, motor taksicinin yanından geçerken galiba sıkışmış. Küfür etmiş. Taksici de sen bana mı küfür ettin diye aşağıya indi. Motorcu küfür etmediğini söyledi ama taksici bayağı kendinden emindi. Sonra biraz itiş, kakış olduktan sonra taksici bu sefer motorcuya küfür etti. Birbirlerine girdiler. Sonra taksici arkadaş, arabadan bir şey aldı. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Esnafın araya girmesiyle sağa, sola dağıldılar" dedi.