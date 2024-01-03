Ümraniye’de tartıştığı kişilerin üzerine aracını süren şahıs ile iki şüpheli yakalandı | Video
Ümraniye’de sokak ortasında silahlı kavga yaşanmış, ardından çıkan tartışmada bir araç sürücüsü kalabalığın üzerine aracını sürerek faciaya davetiye çıkarmıştı. Olaylara karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalanırken, olaylara dair yeni detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre E.Ö. (16) ile kuzenleri, daha öncesinde kendileri gibi 18 yaşından küçük birkaç çocuk ile tartışma yaşadı. 1 Ocak pazartesi akşam saatlerinde E.Ö. ile kuzenleri bir market önünde oturdukları sırada yanlarına gelen bir araçtan inen iki şahıs E.Ö. ile beraberindeki kuzenlerine saldırmaya ve ateş etmeye başladı. E.Ö.'nün kaçtığı esnada bu şahıslardan biri sırtına doğru vurdu. Vurma esnasında silahın ateş almasıyla E.Ö. hafif şekilde yaralandı. İki şahıs olay yerine geldikleri araç ile kaçarak uzaklaştı. Hafif yaralanan E.Ö. hastanede tedavi altına alındı.
Olay esnasında oradan geçmekte olan bir ticari araç sürücüsü ile E.Ö.'nün kuzenleri ve arkadaşları arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle araç sürücüsü kalabalığın üzerine aracını sürerek faciaya davetiye çıkardı.
Olay yerinde polisin yaptığı çalışmada 2 adet 7.65 çapında kovan olduğu görüldü. silahlı yaralama olayını gerçekleştiren şahısların A.Ö.Ç.(25) ve O.F.Ç.(40) olduğu tespit edildi. Şahıslar olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Olay yerinde tesadüfen bulunan ve tartıştığı kişilerin üzerine aracını süren şahsın Y.T.(32) olduğu tespit edildi. Y.T.'nin de 0.50 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Ayrıca Y.T.'nin işlemleri esnasında görevli memurlara mukavemet ederek saldırgan tavırlarda bulunduğu öğrenildi.
Şahısların yapılan sorgulamasında; A.Ö.Ç.'nin 3, O.F.Ç.'nin 1 ve Y.T.'nin 32 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli şahıslardan Y.T.'ye alkollü araç kullanmak ve trafikte ters yönde seyretmekten dolayı 32 bin 984 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Y.T. "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, mukavemet, kamu malına zarar verme" suçlarından, A.Ö.Ç. ve O.F.Ç. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. O.F.Ç. adli makamlarca serbest bırakılırken, A.Ö.Ç. ve Y.T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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