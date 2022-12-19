Ümraniye’de terminal hırsızları iş başında: Yaşlı yolcunun cüzdanını böyle çaldılar | Video

Ümraniye’de hırsızlar, uzun yolculuk yapan yolcuların dinlenmek için indiği otobüs terminalinden gözüne kestirdikleri yaşlı yolcunun 'perdeleme' yöntemiyle cüzdanını çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan bir otobüs terminalinde yaşandı. İddiaya göre bir grup, uzun yolculuk yapan yolcuların dinlenmek için indiği otobüs terminalinden gözüne kestirdikleri yaşlı yolcuya yanaşarak perdeleme yöntemiyle cüzdanını çaldı. Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 2 hırsız, gözüne kestirdiği yaşlı yolcuyu takip ettiği, ardından yaşlı yolcunun otobüse bindiği sırada perdeleme yöntemiyle cüzdanını çalarak kaçtığı, yaşlı yolcunun ise cüzdanının çalındığını anlayınca çaresizce otobüsten indiği görülüyor. Diğer görüntülerde ise şüphelilerin farklı tarihlerde farklı yolcuların yanına yanaşarak hırsızlık yapma girişimleri görülüyor.

Konu hakkında konuşan terminal çalışanı Ayhan Aslan, "Biz fark ettiğimizde 15-20 gün oldu. Bir yolcu geldi, bize soyulduğunu söyledi. Daha çok genç demeyeyim de, içlerinde 13,14 yaşlarında çocuklar, bayanlar, erkekler var. Hepsi ekip olarak 5,6 kişi şeklinde geziyorlar. Şimdi genelde uzun yoldan gelen yolcular dizlerini hissetmezler, sabahleyin yorgun olur. Hırsızlar, ceplerinden cüzdanlarını, yolcu gibi araç içerisine girip, araç içerisindeki laptopları, uyuyanların telefonlarını alıyorlar. Yeri geldiğinde kaptanları bile soyuyorlar. İnsan emeği bu kadar kolay olmamalı. Ön taraftan birisi gidiyor, perdeleme yapıyor. Arkasından birisi daha geliyor, acelesi varmış gibi 2 kişi soyacakları kişiyi bir araya sıkıştırdıkları zaman zaten olan oluyor." dedi.