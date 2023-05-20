Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video
ÜMRANİYE'DE iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı yumruklu kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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