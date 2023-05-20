Video Yaşam Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video
Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video

Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video

20.05.2023 | 10:14

ÜMRANİYE'DE iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı yumruklu kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredekiler birbirlerine yumruklarla saldıranları ayırmakta güçlük çekti. Yumruk yumrağa kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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