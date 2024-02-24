Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu | Video
Ümraniye'de elektrik trafosundan çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Paniğe sebep olan yangında mahalle halkı sokağa döküldü.
Görgü Tanığı Kartal Koç, "Eve doğru geliyordum Vural Sitesi'nde oturuyorum. Etrafta itfaiye ve ambulans gördüm. İlk önce telaşlandım kavga falan çıktı sandım. Sonra baktım Vural Sitesi'ndeki bloğun trafosu patlamış, dumanlar falan çıkmış. Etraftaki insanlara sorarak öğrendim. İtfaiye ekipleri yardım ediyorlar, şu anda olay hala devam ediyor" dedi.
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