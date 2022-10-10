Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı | Video

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Ümraniye’de polis ekipleri, uyuşturucu satan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde uyuşturucu tacirleri kaçmaya çalışıyor, polis ekipleri şüpheli şahısları yere yatırarak ters kelepçeleyerek gözaltına alıyor.