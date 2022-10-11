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OTOMATİK OYNAT
01:09
04:18
Tırdan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu | Video 11.10.2022 | 08:48
02:37
Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi | Video 11.10.2022 | 08:48
01:33
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 11.10.2022 | 08:48
02:04
Ümraniye’de yol kavgası kanlı bitti | Video 11.10.2022 | 08:37
03:01
İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 08:37
01:33
Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.10.2022 | 08:37
25:06
02:06
Kastamonu açıklarında 5 hortum | Video 10.10.2022 | 17:36
01:45
Bodrum sahilleri yaz ortasını aratmıyor | Video 10.10.2022 | 17:35
04:39
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:54
04:26
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü | Video 10.10.2022 | 16:54
02:19
02:02
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:06
00:25
Miraç’ın ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.10.2022 | 14:29
00:37
Antrenör, tartıştığı çocuğu alıp yere vurdu | Video 10.10.2022 | 14:19
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İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video 10.10.2022 | 14:07
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Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video 10.10.2022 | 12:34
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Restoranda kumar oynatırken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 12:35
Ümraniye’de yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapan İBB ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.