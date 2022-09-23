Ümraniye’de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı! | Video

Ümraniye'de hafif ticari araç sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan Berk D. saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “ Ben hastaneden taburcu olmadan, bıçaklı saldırgan serbest bırakılmış” dedi.

Olay geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Yol verme tartışmasında yaralan Berk D., "Ümraniye'de Çakmak Mahallesinde sabah işte işe giderken iki şeritli yolda gidiyorum. Soldaki araba arkadaş önüme kırıyor. Kornaya basıyordum. Gaza basıp geçiyorum onu, sonra ne yapıyorsun diyorum elimle, zaten kamerada bu gözüküyor. Tekrar gaza basıp üstüme çıkmaya çalışıyor. Ben tekrar gaza basıp uzaklaşıyorum. Biraz ilerledikten sonra iniyorum arabadan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Sabah sabah derdin ne diyorum? Seni mi ezdim diyor. Ben tekrar beni ezmeye çalışıyorsun derken hareket yapıyor. Ben de göster, göster bıçak mı oluyor ama bıçağı görmüyorum o sırada. Tam böyle biz konuşurken yandan annesi iniyor. Ben de annesini görünce hafif böyle sola döneyim de gideyim diyorum. Kadın oğlum yapmayın falan diyor. Tam böyle kafamı sola çeviriyorum. Kas da var kafamda. İşte arkadaş iniyor. Kafasını göğsüme koyarak beni kilitliyor, uzaklaştırırken biz arabanın kaputunun üstüne düşüyoruz. Tabii kaputun üstüne düşerken onu ittiriyorum. O yere düşüyor. Ben yere düşüyorum. Yere düştükten sonra tabii kameram düşüyor. Tam da bizi çekiyorken, bakıyorum ki her yerimden kanlar geliyor. Ben ilk önce sağ ve sol bacağımı gördüm. Diğerlerini fark etmedim hiç, ambulans gelince fark ettim. Hani 7 yerimden bıçaklamış. Karın bölgemde motorun koruma montu kalın olduğu için o koruyor. İşte 7 yerimden, üç tane sol bacağımda, üç tane sağ bacağımda, bir tane kalçamda var." diye konuştu.Yaralanan Berk D., "Hastaneye gittik. Hastane polisi geldi. Kamera kayıtlarını verdik. İkinci gelişinde şahsın yakalandığını söyledi. Ben hastanedeyim, saat iki buçuk gibi hastaneden biz çıktığımızda aradığımızda şahsın serbest bırakıldığı söylendi. Ben de hastanede taburcu olmadan 7 yerimden yaralayan şahıs, hastaneden taburcu olmuştu. Bunu yakalanmasını istiyorum. Bu arkadaş gerçekten tehlikeli, Bu işi ilk defa yaptığına inanmıyorum. Çünkü bir insan bu kadar rahat bıçaklanamaz. Böyle bir konuş ve küfürleşmemiz yok. Direkt aşağıdan iniyor. Çok normal bir şekilde ekmek yer, su içer gibi adam beni bıçaklıyor. Bugün bunu bana yapan yarın öbür gün sırada bir şey beklerken birisinin önüne geçer. Beyefendi sıra benim der. İşte onu da bıçaklar. Bu adam hiç çok normal biri değil, bu insanı yakalayıp cezasını vermek gerekiyor." diye konuştu.