Video Yaşam Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada | Video

Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada | Video

Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada | Video
09.04.2021 | 09:51

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Ümraniye’de park halinde olan 35 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalındı. Şüpheli şahısların motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CVR 428 plakalı motosiklet sahibi Emre Gömürlü kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla birlikte 35 bin lira değerindeki motosikletini, evinin önündeki alana park etti. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Gömürlü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede yapılan araştırmalar sonrası hırsızlık anına dair kayıtların olduğu güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde, sokağa giriş yapan 3 kişiden 2'sinin üzeri branda ile örtülü motosiklete yöneldiği diğer 1 kişinin ise sokakta gözcülük yaptığı ve şüpheli şahısların motor üzerindeki brandayı çıkartıp çöpe attıktan sonra motosikleti sürüyerek uzaklaştığı görülüyor.

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