Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video
Bağcılar'da seyahat acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan vererek vatandaşları dolandıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, ziyaret için bir kişiyi 2 bin 700 dolar, ortaklık vaadiyle ise bir kişiyi de 21 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.
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