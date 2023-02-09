Video Yaşam Umut Apartmanı'ndan sevindirici haber: 2 çocuk babası Ahmet Yüksel kurtarıldı! SABAH TV o anları görüntüledi | Video
Umut Apartmanı'ndan sevindirici haber: 2 çocuk babası Ahmet Yüksel kurtarıldı! SABAH TV o anları görüntüledi | Video

Umut Apartmanı'ndan sevindirici haber: 2 çocuk babası Ahmet Yüksel kurtarıldı! SABAH TV o anları görüntüledi | Video

09.02.2023 | 10:45

Hatay'dan umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da Umut Apartmanı'nda enkaz altında 70 saat kalan 42 yaşındaki Ahmet Yüksel uzun bir çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı. 2 çocuk babası Ahmet Yüksel 5 katlı binada göçük altında kalmıştı. Çağrıya ses vermesinin ardından çalışmaya başlayan ekipler Yüksel'i sağ salim kurtardı. SABAH TV ise o anları böyle görüntüledi...

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