Umut Apartmanı'ndan sevindirici haber: 2 çocuk babası Ahmet Yüksel kurtarıldı! SABAH TV o anları görüntüledi | Video

Hatay'dan umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da Umut Apartmanı'nda enkaz altında 70 saat kalan 42 yaşındaki Ahmet Yüksel uzun bir çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı. 2 çocuk babası Ahmet Yüksel 5 katlı binada göçük altında kalmıştı. Çağrıya ses vermesinin ardından çalışmaya başlayan ekipler Yüksel'i sağ salim kurtardı. SABAH TV ise o anları böyle görüntüledi...