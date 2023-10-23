Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video
ADANA'da yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı (20) saçlarından tutup, sürükledikten sonra çantasını gasbeden Kemal Kaynar (28), yakalandı. İfadesinde, Bir anda aklıma geldi, yaptım diyen Kaynar, tutuklandı.
100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. İncelemede, şüphelinin 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan Kemal Kaynar olduğu belirlendi. Ekipler, Kaynar'ı Seyhan ilçesinde saklandığı evde baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Kaynar, ifadesinde, Bir anda aklıma geldi, yaptım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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