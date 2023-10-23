Video Yaşam Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video
Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video

Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video

23.10.2023 | 10:26

ADANA'da yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı (20) saçlarından tutup, sürükledikten sonra çantasını gasbeden Kemal Kaynar (28), yakalandı. İfadesinde, Bir anda aklıma geldi, yaptım diyen Kaynar, tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 16 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı yaya olarak takip eden kişi, genç kadının çantasını almaya çalıştı. Direnip, yere düşen E.N.A.'nın saçından tutup, sürükleyen şüpheli, içinde 300 TL bulunan çantayı alıp, metro durağına kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kolu ve bacaklarında sıyrık oluşan E.N.A. polise ihbarda bulundu.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. İncelemede, şüphelinin 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan Kemal Kaynar olduğu belirlendi. Ekipler, Kaynar'ı Seyhan ilçesinde saklandığı evde baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Kaynar, ifadesinde, Bir anda aklıma geldi, yaptım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Belaruslu genç kadın Taksim’de Koca arıyorum dövizi açtı | Video 03:00
Belaruslu genç kadın Taksim'de "Koca arıyorum" dövizi açtı | Video 23.10.2023 | 10:19
Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video 00:42
Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video 23.10.2023 | 10:26
Gündüz tespit edip gece çaldılar! Hepsi yakalanıp tutuklandı | Video 02:02
Gündüz tespit edip gece çaldılar! Hepsi yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2023 | 10:36
İstanbul’da bıçaklı eş dehşeti kamerada: Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı! | Video 05:06
İstanbul’da bıçaklı eş dehşeti kamerada: Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı! | Video 23.10.2023 | 10:26
Adana’da ’torbacı’ operasyonuna 2 tutuklama | Video 01:47
Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama | Video 23.10.2023 | 10:03
Edirne’de bir evin bahçesinde onlarca göçmen yakalandı | Video 02:21
Edirne’de bir evin bahçesinde onlarca göçmen yakalandı | Video 23.10.2023 | 09:58
Alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi | Video 02:23
Alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.10.2023 | 09:58
Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video 00:46
Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video 23.10.2023 | 09:46
Yüksekova polisinden huzur uygulaması | Video 04:18
Yüksekova polisinden huzur uygulaması | Video 23.10.2023 | 09:41
Kayseri’de feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01:14
Kayseri'de feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 23.10.2023 | 09:12
Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti | Video 03:37
Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti | Video 23.10.2023 | 08:52
6 ilde kafes operasyonu! 55 kişi yakalandı | Video 01:49
6 ilde kafes operasyonu! 55 kişi yakalandı | Video 23.10.2023 | 08:52
Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Öyle bir soruda elendi ki! 02:31
Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Öyle bir soruda elendi ki! 22.10.2023 | 22:27
Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 03:56
Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 22.10.2023 | 22:26
Ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı 00:51
Ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı 22.10.2023 | 18:41
Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu 01:43
Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu 22.10.2023 | 18:29
Ayçiçek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı 01:00
Ayçiçek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı 22.10.2023 | 18:16
Baltayla park halindeki araçlara böyle saldırdı | Video 01:16
Baltayla park halindeki araçlara böyle saldırdı | Video 22.10.2023 | 15:29
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı Dolmabahçe’de gerçekleşti | Video 06:25
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı Dolmabahçe’de gerçekleşti | Video 22.10.2023 | 15:29
Bomba köpeği Vaha kaçak silahları buldu | Video 01:59
Bomba köpeği Vaha kaçak silahları buldu | Video 22.10.2023 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA