Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video

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Tekirdağ Çerkezköy’de derse yetişmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta panelvan minibüsle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar belediyenin yola çözüm bulmasını istedi.
Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan öğrencilerden E.E., S.B. ve B.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralıdan 3'ü Çerkezköy'deki hastanelere, 2'si de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
"KAVŞAĞA ÇÖZÜM BULUNSUN"
Öte yandan olay yerinde toplanan vatandaşlar, kavşakta sık sık kazaların meydana geldiğini ve tedbir amaçlı belediye tarafından hız kesici kasis konulmasını istedi. Ayrıca bazı sürücülerin dikkatsiz olması ve kurallara uymaması kazayı da beraberinde getirdiği ifade edildi.