Video Yaşam Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video
Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video

Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video

27.10.2022 | 15:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video 00:56
Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video 27.10.2022 | 15:08
Ters yöne giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:24
Ters yöne giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 27.10.2022 | 14:59
Yalova’da kontrolden çıkan iş makinesi apartmana daldı | Video 00:19
Yalova’da kontrolden çıkan iş makinesi apartmana daldı | Video 27.10.2022 | 14:41
Yoğun bakımdaki yaşlı kadının suratına para fırlatıp alay etmişlerdi! Soruşturmada flaş gelişme | Video 02:48
Yoğun bakımdaki yaşlı kadının suratına para fırlatıp alay etmişlerdi! Soruşturmada flaş gelişme | Video 27.10.2022 | 14:31
Tramvay ile cip arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü, aracı kaldırarak kurtardılar | Video 02:23
Tramvay ile cip arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü, aracı kaldırarak kurtardılar | Video 27.10.2022 | 13:14
Devrilen kamyonet alev aldı, sürücü son anda kurtuldu | Video 01:27
Devrilen kamyonet alev aldı, sürücü son anda kurtuldu | Video 27.10.2022 | 13:14
İstanbul’daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:09
İstanbul'daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 13:12
50 milyon lirayı aşan vurgun! İddiaların odağındaki isim Müge Anlı stüdyosunda | Video 03:40
50 milyon lirayı aşan vurgun! İddiaların odağındaki isim Müge Anlı stüdyosunda | Video 27.10.2022 | 12:57
Sahte Komiser yakalandı! “İkamet izni çıkartıyorum” diyerek dolandırmış | Video 00:15
Sahte Komiser yakalandı! “İkamet izni çıkartıyorum” diyerek dolandırmış | Video 27.10.2022 | 10:55
İstanbul’da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 750 bin lira | Video 01:00
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 750 bin lira | Video 27.10.2022 | 10:55
Sirke fabrikasında 281 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 01:23
Sirke fabrikasında 281 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 12:32
Ardahan’da gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 03:02
Ardahan'da gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 27.10.2022 | 12:19
Şişli’de 4 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı | Video 04:58
Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı | Video 27.10.2022 | 11:57
Pendik’te kadına şiddet! Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı | Video 02:06
Pendik'te kadına şiddet! Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı | Video 27.10.2022 | 11:59
Çocuğunun gözü önünde birbirlerine böyle saldırdılar | Video 00:29
Çocuğunun gözü önünde birbirlerine böyle saldırdılar | Video 27.10.2022 | 11:57
İzmir’de teröristin saklanmasına yardımcı olan 4 şüpheliye tutuklama | Video 01:03
İzmir'de teröristin saklanmasına yardımcı olan 4 şüpheliye tutuklama | Video 27.10.2022 | 11:38
Konya’da ’Nefes-2’ operasyonu: 3 yaralı | Video 01:33
Konya'da 'Nefes-2' operasyonu: 3 yaralı | Video 27.10.2022 | 11:35
İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 1 ayda 400 kilo uyuşturucu ele geçti | Video 02:22
İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 1 ayda 400 kilo uyuşturucu ele geçti | Video 27.10.2022 | 11:35
Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar | Video 01:32
Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar | Video 27.10.2022 | 10:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 12:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 27.10.2022 | 11:26

Tekirdağ Çerkezköy’de derse yetişmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta panelvan minibüsle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar belediyenin yola çözüm bulmasını istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Veliköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla derse yetişmek için yola çıkan F.T. idaresindeki otomobil ile Sanayi Caddesi'nde seyreden E.S. yönetimindeki panelvan minibüs kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan öğrencilerden E.E., S.B. ve B.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralıdan 3'ü Çerkezköy'deki hastanelere, 2'si de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"KAVŞAĞA ÇÖZÜM BULUNSUN"
Öte yandan olay yerinde toplanan vatandaşlar, kavşakta sık sık kazaların meydana geldiğini ve tedbir amaçlı belediye tarafından hız kesici kasis konulmasını istedi. Ayrıca bazı sürücülerin dikkatsiz olması ve kurallara uymaması kazayı da beraberinde getirdiği ifade edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA