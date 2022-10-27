Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video

Tekirdağ Çerkezköy’de derse yetişmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta panelvan minibüsle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar belediyenin yola çözüm bulmasını istedi.

Kaza, Veliköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla derse yetişmek için yola çıkan F.T. idaresindeki otomobil ile Sanayi Caddesi'nde seyreden E.S. yönetimindeki panelvan minibüs kavşakta çarpıştı.Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan öğrencilerden E.E., S.B. ve B.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralıdan 3'ü Çerkezköy'deki hastanelere, 2'si de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Öte yandan olay yerinde toplanan vatandaşlar, kavşakta sık sık kazaların meydana geldiğini ve tedbir amaçlı belediye tarafından hız kesici kasis konulmasını istedi. Ayrıca bazı sürücülerin dikkatsiz olması ve kurallara uymaması kazayı da beraberinde getirdiği ifade edildi.