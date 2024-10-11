Ünlü armatöre kardeş kumpası! Öldürtmeye çalıştığı holding patronu şikayetçi oldu

Ünlü armatör Erol Demirbaş ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet kapsamında ünlü iş adamı kardeşi Şenol Demirbaş’ın mal varlığına çökmeye çalıştığını belirterek kendisini takip ettirip öldürmeye çalıştığını belirtti. Şikayet sonrası emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Şenol Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.