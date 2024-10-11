Ünlü armatöre kardeş kumpası! Öldürtmeye çalıştığı holding patronu şikayetçi oldu
Ünlü armatör Erol Demirbaş ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet kapsamında ünlü iş adamı kardeşi Şenol Demirbaş’ın mal varlığına çökmeye çalıştığını belirterek kendisini takip ettirip öldürmeye çalıştığını belirtti. Şikayet sonrası emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Şenol Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
04:24
Adana'da platonik aşkına kavuşamayan 83 yaşındaki kadın damatsız düğün yaptı 11.10.2024 | 12:28
01:05
SON DAKİKA | Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem 11.10.2024 | 11:20
01:57
00:15
Bursa'da çocuğunun canını hiçe sayan motosikletli sürücü kamerada! 11.10.2024 | 11:02
00:24
İzmir'de müdür odasına balyozla dalıp masayı parçalayan sendikacı kamerada 11.10.2024 | 10:59
00:21
Bursa'da şerit ihlali kaza getirdi, o anlar kamerada 11.10.2024 | 10:23
01:16
Kırıkkale’de altın ticaretiyle 400 bin liralık vurgun 11.10.2024 | 10:23
00:48
00:58
Tekirdağ'da fabrikada yangın: İçeriden patlama sesleri geliyor 11.10.2024 | 09:19
02:45
Sakarya'da kan donduran olay: Arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu! 11.10.2024 | 08:52
00:21
03:34
23 gündür hapşırma nöbetleri geçiren kadının tedavisi sürüyor | Video 10.10.2024 | 14:35
03:24
Otomobil pazarında kavga gibi pazarlık | Video 10.10.2024 | 13:58
00:36
01:08
09:20
04:11
00:14
Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video 10.10.2024 | 11:01