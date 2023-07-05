Video Yaşam Ünlü ekonomist 19 gündür kayıp! Korhan Berzeg'e ne oldu? | Video
Ünlü ekonomist 19 gündür kayıp! Korhan Berzeg'e ne oldu? | Video

Ünlü ekonomist 19 gündür kayıp! Korhan Berzeg'e ne oldu? | Video

05.07.2023 | 12:11

Balıkesir'de kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 19 gündür sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı..

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