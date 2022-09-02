Video Yaşam Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video

Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video

02.09.2022 | 16:25

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Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve bir hayırseverin desteğiyle protez bacaklarına kavuşarak futbol topuna vurmaya başlayan 8 yaşındaki Muhammet Erol’a ünlü Türk futbolculardan “Tebrik” mesajı geldi. Futbolcu ağabeylerine teşekkür eden Muhammet, “Beni çok sevindirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Ben de onlar gibi futbolcu olmak istiyorum” dedi.

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Hasan -Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

PROTEZ BACAKLARINA KAVUŞTU

Erol çifti çocuklarının tekrar yürüyebilmesi için 125 bin tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Oğlunun futbol aşkını bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü. Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'in futbol aşkının gazete ve televizyonlarda haberinin çıkmasının ardından hayırsever Ogün Sever devreye girdi ve küçük çocuğa protez bacaklar takıldı.

STADA ALKIŞLARLA GİRDİ

Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı. Havuzlubahçe Stadı'nda arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Muhammet'in futbol aşkını gören restoran işletmecisi Celil Yılmaz, çoğu arkadaşı olan dünyaca ünlü futbolculara ulaştı. Muhammet'in fotoğraflarını gönderen Yılmaz, futbolculardan küçük çocuk için video mesajı istedi.

FUTBOLCULARDAN VİDEO

Barcelona B takımda forma giyen Emre Demir, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Semih Yüksek, Arda Güler, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler, futbol yorumcuları Ertem Şener ve Ahmet Çakar, Muhammet Erol için video mesajı gönderip küçük çocuğun her zaman yanında olduklarını belirtti. Ayrıca Adana Demirsporlu oyuncular Muhammet için forma imzalayıp gönderdi.

ONLAR GİBİ FUTBOLCU OLACAĞIM

Futbolcu ağabeylerinden gelen video mesajlarını izleyen Muhammet'in sevinci görülmeye değerdi. "Bana her zaman destek olacaklarını söylediler. Kendilerini çok seviyorum. Beni mutlu ettiler. Ben de onlar gibi futbolcu olmak istiyorum" derken, Celil Yılmaz ise, "Önümüzdeki günlerde Muhammet'i istediği takımın maçına götüreceğim. Onu mutlu görmek beni daha da mutlu etti" diye konuştu.

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