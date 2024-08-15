Ünlü havayolu şirketinde yeni skandal: Mağdurlar rezalete isyan ederken bir şok daha yaşadı!

Türkiye'deki ünlü bir havayolu şirketinde yeni bir skandal daha yaşandı. Daha önce şirket personellerinin yolcuların eşyasını çalmasıyla gündeme gelen firma bu kez de kendilerine emanet edilen valizleri kaybetti. Mağdurlar yaşanan rezalete isyan ederken bir şok daha yaşadı...