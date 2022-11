Ünlü iş adamı Can Atay duruşma çıkışı tutuklandı! "Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum" dedi | Video

Ünlü iş insanı Ertuğrul Atay’ın oğlu Can Atay, eşi yüksek mimar Polen Atay’ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı dava görülmeye başlandı. Can Atay savunmasında, “Olay tamamen intihardır. Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum’’ dedi. Duruşma çıkışı karşı taraf avukatına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle iş insanı Can Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay ile yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da evlenmişti. Polen Atay eşi Can Atay'ın düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başladığını açıklamıştı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa şikayet etti. Can Atay hakkında "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CAN ATAY HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. Duruşmaya sanık Can Atay ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını veren Can Atay, Göcek'te tatilde annesinin teknesinde tartıştıklarını ve ardından sabaha karşı eve döndüklerini belirterek ''Olayların büyümemesi için annesini ve babasını aradım ''Polen sakinleşmiyor'' dedim. Polen ayrılacağımız endişesine kapılmıştı. Sabaha karşı eve geldik. Eve dönüşümüzde sarıldım sakinleştirmeye çalıştım kamera görüntülerinde var. Biz kamerayı evdeki kediyi gözetlemek için almıştık'' dedi.

YÜZÜ MOSMORDU ÖLÜ GİBİYDİ

Savunmasının devamında ''Tahminen yarın saat sonra uyumuşuzdur. Eşim benden önce uyandı aşağı inmişti. Ardından bende yanına gittim kahve yaptım. Ayrılma konusundan dolayı Polenin psikolojisi çok bozuldu. Kendisine gidip duş almasını ardından günü birlikte geçirmeyi teklif ettim. Polen yukarı çıktı ben iş görüşmeleri yapıp 15 dakika sonra Poleni merak edip yukarı çıktım. Kapıda bornoz ipinin ucuna düğüm atılmış şekilde duruyordu. Kapının arkasında Polen olduğu için ittirerek açmak zorunda kaldım. Açarken Polen sola doğru düştü. Çamaşırlığın üzerine çıkmıştı ağırlıktan dolayı kırılmıştı. Polen'in yüzü mosmordu boynunda ip vardı çözdüm kendisi ölü gibiydi. Bilinci gitmişti nefes alıp almadığını kontrol ettim. İlk babamı aradım ardından güvenlikten yardım istedim'' diyerek olayı anlattı.

''KUYRUĞUMU KISTIRDIM ADALET BEKLİYORUM''

Eşini nefes alması için evlerine gelen güvenlik görevlileriyle birlikte müdahalede bulunduğunu anlatarak ''Olay tamamen intihardır. Bu güne kadar eşime tek bir tokat dahi atmadım. Aramızda benim açtığım boşanma davası vardır. Eşim üç gün komada kaldı kömür kustu. Profesörler toplanıp farklı bir şey olduğunu söyledi. Ben bu olayı kurcalamaya başlayınca şikayet edildim. Şikayet ardından boşanma davası açtım karşı taraf benden 20 milyon tazminat talep ettiler. Beni gazetelere manşet ettiler. İki kişi arayıp geçmiş olsun bile demedi. 2 yıldır bunlarla yaşıyorum. Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum'' diyerek sonlandırdı. Sanık avukatı ''Mağduru hastanede kendine geldikten sonra eşine aşk mesajları atmaktadır. Polen Hanım Adana'ya gittikten sonra şikayetçi olmuştur'' dedi.

BORNOZ İPİ GİZEMİ

Mahkemede Adli Tıp Kurumundan gelen rapor okundu. Rapora göre Polen Atay'ın boyun bölgesinde oluşan lezyonun el ile sıkma veya bornoz ipiyle sıkma olabileceği fakat bunun ayrım yapılamayacağı belirtildi. Ayrıca kendisi veya bir başka kişi tarafından yapılacağı yer aldı. Mahkeme Başkan'ın Tutuksuz sanık Can Atay'a bornoz ipini ne yaptığına dair sorulmasının üzerine Atay, ''Bornoz ipini yere bıraktım dedi. Mahkeme başkanı ''Tanık Tayfur'un eve geldiğinde ipin sizin elinizde oluğunu söyledi'' demesi üzerine Atay, İntihardan indirdiğimde eşimin boynundan çözdüm. İp eşimin yanındaydı Tayfur geldiğin bununla asmış kendini diye elime alarak gösterdim'' dedi.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Mahkeme esnasın gerginlik yaşandı. Avukatlar savunma yaptığı esnada Can Atay'ın el kol hareketi yapması üzerine Mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. İzleyiciler arasında yer alan Can Atay'ın babası Ertuğrul Atay'da söz almak istedi ve başkan tarafından uyarıldı. Başkan tarafından ikiliye bir daha düzeni bozmaları halinde Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince tutuklanmalarına ya da salondan çıkartılmalarına karar verileceğini yönünde uyarıda bulundu.

AVUKATLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Duruşmada beyanı alınan sanık avukatı Dilan Işık Candan, son bir kez beyanda bulunmak isteyince mahkeme başkanı 'avukat hanım sizin beyanlarınızı aldık' diyerek söz vermedi. Avukat Candan ısrar edince güvenlik eşliğinde salondan çıkartılmasına karar verdi. Daha sonra müşteki Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin'de beyanda bulunmayacağını bir talebi olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı Engin'e de size de söz hakkı verdik. Aynı şekilde sizin de dışarı çıkarılmanızı istiyorum" dedi. Av Engin de güvenlik eşilğinde dışarı çıkarıldı. Duruşma müşteki Polen Atay'ın dinlenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

AVUKATA SALDIRI

Duruşma sona ermesinin ardından salonun kapıları açıldı. Duruşmadan çıkartılan iki kadın avukat salonun kapısını yanında dururken sanık Adil Can Atay'da salonun kapısından çıktı. Bu esnada Müşteki avukatı Sibel Engin niçin saldırıyorsunuz diyerek bağırdı. Adil Can Atay ise ne saldıracağım avukat hanıma diyerek hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Duruşma salonuna giren avukat Sibel Engin mahkeme başkanına sanık Adil Can Atay'ın kendisine omuz atığını söyledi. Avukat Engin, "Mesleğimi yapmam engelleniyor. Sinirden titriyorum" dedi.

CAN ATAY YAKALANARAK GETİRİLDİ

Mahkeme başkanı Adil Can Atay'ın yakalanarak geri getirilmesine ve hakkında tutuklama kararı verilmesine karar verdi. Adil Can Atay binada ayrılmadan güvenlik birimlerince yakalanarak mahkemeye getirildi. Hakimin neden omuz attın diye sorması üzerine Atay, "Omuz atmadım, Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Önü kasten bloke etmişti" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme başkanı, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Sibel Engin'e kasten omuz attığı ve sarstığı tanık beyanları ve gösterilen görüntülerle sabit olduğunu belirtti. Sanık Atay'ın 3 gün süreyle disiplin hapsine kesin olarak çarptırdı. Salondan polis eşliğinde çıkartılan Atay tutuklama işlemelerinin yapılması için karakola götürüldü.

