Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile canlı yayında vatandaşlara 'Salak' dediği video sosyal medyada olay oldu
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Rol arkadaşı Hande Erçel ile bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Önceki gün Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın açan Kerem Bürsin, söylediği sözlerle bir anda gündeme oturdu. Kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" diyen Kerem Bürsin, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.