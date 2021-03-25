Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı
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Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Instagram'da 850 bini aşkın bir takipçiye sahip olan Yasemin Kay Allen, son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. 70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Allen, karın kaslarını sergilediği yeni bir video yayınladı. Tişörtünü sıyırarak şov yapan güzel oyuncuya hayranlarından övgüler yağdı.