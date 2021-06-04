Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu! | Video
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Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Son dönemlerde Demet Akalın ile girdiği polemikle ve yaptırdığı estetiklerle gündem olan Sayan, bu kez tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'a "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…