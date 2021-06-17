Ünlü sanatçı Umut Akyürek, apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video

Geçirdiği estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Umut Akyürek'ten bugün üzücü bir haber geldi. Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in evinin banyosunda düştüğü açıklandı. Ünlü sanatçı hemen hastaneye kaldırılırken omzunun iki yerinde de kırık tespit edildi. Ünlü sanatçı Umut Akyürek apar topar ameliyata alındı.