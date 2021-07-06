Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sıfır makyaj ve gündelik kıyafetlerle mini konser verdi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, yaz tatili için geldiği Afyonkarahisar’da kaldığı Gazlıgöl’deki otelde müşterilere mini konser verdi. Tilbe’nin söylediği ‘Çabuk Olalım Aşkım’ şarkısı müşterilerde tarafından uzun süre alkışlandı.

Pop ve fantezi müziğin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, tatil için termal suları ile ünlü Afyonkarahisar'ı tercih etti. Tilbe bir çok romatizmal hastalığa iyi geldiği için tercih edilen İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl'deki bir otele yerleşti. Tilbe'yi karşılarında gören otel çalışanları ve müşterileri fotoğraf çektirmek için bir birleri ile yarıştı. Müşterilerin şarkı isteğini de geri çevirmeyen Tilbe, dillerden düşmeyen 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendirdi. Tilbe ayrıca gündelik kıyafetleri ve makyajsız haliyle görüntülendi. Tilbe'nin birkaç gün daha Gazlıgöl'de kalacağı öğrenildi.