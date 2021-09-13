Ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sıradışı çılgın videolu Instagram paylaşımı olay oldu!
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Son dakika haberleri... Sıradışı paylaşımları ile adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni Instagram paylaşımı! Havva Öztel'in sosyal meday hesabı Instagram'dan paylaştığı sıradışı danslı videosu beğeni topladı...