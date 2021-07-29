Video Yaşam Ünlü Şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi Öykü Uslu'ya şiddet uyguladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ünlü Şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi Öykü Uslu'ya şiddet uyguladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ünlü Şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi Öykü Uslu'ya şiddet uyguladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
29.07.2021 | 12:51

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Son dakika haberleri... Şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi Öykü Uslu'yu darbettiği anlara ait yeni şok görüntüler ortaya çıktı! Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Şarkıcı aşağı inen Uslu’yu saldırdı. Gecenin sonu karakolda bitti. Çağatay Akman karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Genç kadın Öykü Uslu Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti. Mahkeme Akman’ın eski sevgilisine 2 ay boyunca yaklaşmamasına karar verdi.

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