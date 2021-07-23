Video Yaşam Ünlü Şarkıcı Nilüfer'den kovid olan kızı Ayşe Nazlı'ya duygusal doğum günü kutlaması

Ünlü Şarkıcı Nilüfer'den kovid olan kızı Ayşe Nazlı'ya duygusal doğum günü kutlaması

Ünlü Şarkıcı Nilüfer'den kovid olan kızı Ayşe Nazlı'ya duygusal doğum günü kutlaması
23.07.2021 | 09:47

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Ünlü Şarkıcı Nilüfer, kovid 19'a yakalanan kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü bir şarkı ile böyle kutladı.

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