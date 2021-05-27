Video Yaşam Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video
27.05.2021 | 19:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi | Video 01:03
Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi | Video 27.05.2021 | 19:37
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video 00:15
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video 27.05.2021 | 19:00
Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı | Video 00:27
Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı | Video 27.05.2021 | 18:25
Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler | Video 02:02
Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler | Video 27.05.2021 | 17:08
Bursa'daki motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonun altına sürüklenerek feci şekilde can verdi 00:49
Bursa'daki motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonun altına sürüklenerek feci şekilde can verdi 27.05.2021 | 16:51
Esra Erol 27 Mayıs 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Aşk tuzağına düşen Ramazan Amca'nın isyanı Esra Erol'da... 18:58
Esra Erol 27 Mayıs 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Aşk tuzağına düşen Ramazan Amca'nın isyanı Esra Erol'da... 27.05.2021 | 16:34
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi | Video 00:40
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi | Video 27.05.2021 | 16:25
Otomobil iki kardeşe çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:29
Otomobil iki kardeşe çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 27.05.2021 | 16:13
Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı | Video 00:35
Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı | Video 27.05.2021 | 16:13
Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti | Video 02:55
Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti | Video 27.05.2021 | 15:45
2 yıl sonra vücudundan çıkartılan kurşun, silahı ateşleyeni tespit edecek | Video 01:42
2 yıl sonra vücudundan çıkartılan kurşun, silahı ateşleyeni tespit edecek | Video 27.05.2021 | 15:45
Düzce'de genç kızlar cadde ortasında kavga etti | Video 00:45
Düzce'de genç kızlar cadde ortasında kavga etti | Video 27.05.2021 | 15:53
Düzce'de sokak ortasında skandal görüntüler! Genç kızlar tekme tokat kavga etti 00:45
Düzce'de sokak ortasında skandal görüntüler! Genç kızlar tekme tokat kavga etti 27.05.2021 | 15:47
Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video 01:43
Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video 27.05.2021 | 14:43
Acılı babanın en ağır yükü. 2 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek boğuldu | Video 01:02
Acılı babanın en ağır yükü. 2 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek boğuldu | Video 27.05.2021 | 14:20
Bursa’da feci kaza | Video 00:13
Bursa’da feci kaza | Video 27.05.2021 | 14:23
İstanbul'da Afgan gasp çetesine operasyon; 9 gözaltı 00:32
İstanbul'da Afgan gasp çetesine operasyon; 9 gözaltı 27.05.2021 | 10:45
Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada 03:27
Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada 27.05.2021 | 14:10
Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video 00:40
Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 14:03
Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video 00:52
Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video 27.05.2021 | 13:54

Kaçış sendromu ile mücadelesini kazanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün yakın dostu Ercan Avşar’ın doğum gününü kutladı. Ünlü şovmen Erbil, Avşar'a binlerce liralık doğum günü hediyesi verdi. İşte o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA