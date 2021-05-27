Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video
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Kaçış sendromu ile mücadelesini kazanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün yakın dostu Ercan Avşar’ın doğum gününü kutladı. Ünlü şovmen Erbil, Avşar'a binlerce liralık doğum günü hediyesi verdi. İşte o anlar...