Ünlü Sunucu Ece Erken'den kendisini rahatsız eden sanık hakkında açıklama

SUNUCU Ece Erken'i cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen sanık Erdal Çınar'ın Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi. Ece Erken duruşma ardından "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.