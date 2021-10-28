Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Ünlü Sunucu Ece Erken'den kendisini rahatsız eden sanık hakkında açıklama 28.10.2021 | 13:19
02:22
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 28.10.2021 | 12:49
00:18
Kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi gasp etti | Video 28.10.2021 | 12:49
01:23
Taksiciler Yenikapı'ya akın etti | Video 28.10.2021 | 12:14
01:12
Orman şehitlerine hatıra ormanı | Video 28.10.2021 | 11:50
01:14
Her biri suç makinasıydı tek tek yakalandı | Video 28.10.2021 | 11:31
03:02
00:25
Asker uğurlamasında akılalmaz görüntüler | Video 28.10.2021 | 11:26
02:16
Rize Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü 28.10.2021 | 09:14
00:56
Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video 28.10.2021 | 10:42
01:38
00:54
Ataşehir’de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu | Video 28.10.2021 | 10:19
01:45
01:32
Sahte siparişle kuryeye pusu kurup kurşun yağdırdılar | Video 28.10.2021 | 10:19
09:31
00:40
01:05
Sipariş cinayetine savunma: "Çok sarhoştum hatırlamıyorum" | Video 28.10.2021 | 09:40
01:06
02:41
SUNUCU Ece Erken'i cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen sanık Erdal Çınar'ın Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi. Ece Erken duruşma ardından "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.