Ünlü Youtuber "Deli mi ne" buz tutan Van Gölü'ne daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi | Video
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Deli mi ne' olarak bilinen Antalyalı ünlü fenomen Fester Abdü, iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutan Van'daki Zernek Baraj Gölü'ne dalış yaptı. Yanındakilerin ‘Seni buzun altında göremeyiz, yapma' uyarılarını dinlemeyen genç fenomen, dalışı sırasında hipotermi tehlikesi geçirdi.