Ünlü zincir restoranın tavanı çökmüştü! İlk görüntüler ortaya çıktı | Video

Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar’daki şubesinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü, 11 kişi yaralandı. İçerde müşterilerin olduğu esnada yaşanan göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.