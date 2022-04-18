Urfa'da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, DEDAŞ’ın okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı. Çıkan olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Suruç ilçesindeki bazı mahallelerde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşıma kararı aldı. Daha önceleri kapı önlerinde olan elektrik okuma sayaçlarının direklere çıkartılmasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından ise Polisin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.