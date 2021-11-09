Video Yaşam Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı
Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı

Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı

09.11.2021 | 16:24

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Uşak, Ankara ve Muğla illerinde 27 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 203 polis, 47 ekip ve çevik kuvvet personeli katılımıyla düzenlenen operasyonda, kendilerine haksız ekonomik çıkar sağlayan 17 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

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Uşak, Ankara ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlayan organize suç grubunun yasadışı faaliyetlerinin tespit etti. Tespit üzerine 3 ilin emniyet müdürlüğü ekipleri örgütün sözde lider ve yönetici kadrosu ile çoğu cezaevinden çıktıktan sonra örgüte katılan veya örgütün bizzat içlerine aldığı üyelerini yakalamak için planlı operasyon hazırlığı yaptı.

Şafak vakti ile harekete geçen 203 polis, 47 ekip ve çevik kuvvet personeli, 27 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 45 adet av fişeği, 493 adet tabanca fişeği, 2 bin 500 gram esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonda, 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 organize suç örgütü üyesi şahsın adli işlemlerinin arıdan, "silahlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında baskı, cebir, şiddet ve tehdit oluşturmak suretiyle yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç, işyeri kurşunlama, çek senet tahsilatı, yangın çıkarma gibi suçları işleyerek haksız ekonomik kazanç sağlamak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, organize suç örgütünün bugüne kadar 28 adet eylem gerçekleştirdiği, bu eylemlerle ilgili yapılan adli soruşturmalarda 13 örgüt üyesi şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kapsamda örgüt üyelerinden; 16 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve mühimmatlar ele geçirildiği öğrenildi.

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