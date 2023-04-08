Video Yaşam Uşak merkezli operasyonda hırsızlık çetesi çökertildi: 9 gözaltı | Video
Uşak merkezli operasyonda hırsızlık çetesi çökertildi: 9 gözaltı | Video

Uşak merkezli operasyonda hırsızlık çetesi çökertildi: 9 gözaltı | Video

08.04.2023 | 09:50

Uşak merkezli hırsızlık şebekesinin peşine düşen jandarma ekipleri; Uşak, İzmir, Kütahya ve Manisa illerinde meydana gelen 19 ayrı güneş paneli hırsızlığı olayının failleri oldukları iddia edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Edinilen bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlık Kom Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yapılan çalışmalarda Uşak merkezli İzmir, Kütahya ve Manisa illerinde de "Nitelikli hırsızlık" suçuna karışan çeteye operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 8 adet cep telefonu, 8 sim kart, suç konularının yazılı olduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 invertör ele geçirilirken 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli de serbest kaldı. Ayrıca operasyonda Uşak'ta 13, Manisa'da 4, Afyonkarahisar'da 2 olmak üzere 19 faili meçhul güneş paneli hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

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