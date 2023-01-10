Video Yaşam Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video
Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video

Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video

10.01.2023 | 09:01

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Uşak’ta 33.sü gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 127 hedefe yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 120 kişi gözaltına alındı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Nasıl terörün kökünü kurutmak için ortaya mücadele koyuyorsak aynı şekilde uyuşturucu ile de mücadelemizde galip gelen biz olacağız” dedi.

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Ülke genelinde 33.sü düzenlenen kökünü kurutma operasyonları bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla Uşak'ta gerçekleşti. Kentin çeşitli yerlerinde 127 farklı adrese yapılan operasyonlarda 120 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi. Operasyon sonrasında basın mensuplarına İl Emniyet Müdürlüğü binasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyonlarla birlikte terörle yapılan mücadele gibi uyuşturucu ile yapılan mücadelede de galip gelineceğini söyledi. 609 polis ve jandarmanın operasyonlara katıldığını da söyleyen Bakan Soylu, "Bugün sabah erken saatlerde Uşak vilayetimizdeyiz. Sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarmadan müteşekkil arkadaşlarımız yine bir kökünü kurutma operasyonu vesilesiyle yollara çıkmış oldular. Gerek jandarma genel komutanlığı, gerek emniyet, Uşak polisimiz, il emniyet ve il jandarma komutanlığımız, narkotik başkanlığımız ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılığın koordinasyonluğuyla bu sabah 127 hedefe yönelik 33.'sünü gerçekleştirdiğimiz operasyonu başlattık. Şu saat itibariyle 120 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları, imal edip satanlar; aziz milletimize şunu söylemek istiyorum tüm güvenlik güçleri olarak büyük mücadele ile uyuşturucunun kökünü kazıtmaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz, bir taraftan da devletimizin tüm kurumlarıyla tedaviyle de mücadele ediyoruz. İnanıyoruz ki biz Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu çeşitli miktarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik anlayış sergilerken, biz hem büyük operasyonu yapıp hem de kanalları çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın. Terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyup bunu halen devam ettiriyorsak, aynı şekilde de uyuşturucu da galip gelen biz olacağız. Gençlerimizi, ailelerimizi, çocukları uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Bu operasyon ülkenin her yerinde devam edecek. Buradan Uşaklı hemşerilerimize de bize güvenmelerini, güvenlik güçlerimizin de büyük bir mücadele ortaya koyduğunu bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'ya yapılan operasyonlarda Vali Turan Ergün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz eşlik etti.


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