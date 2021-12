Uşak’ta akıl almaz olay! Önce çöpe attı sonra taşla öldürmeye kalktı | Video

Uşak’ta bir cani, sokak köpeğini kucaklayıp önce çöp konteynırına attı ardından köpeğin üzerine taş yığınıyla kapatarak öldürmeye kalktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

İlçeye bağlı Elvanlar Mahallesi'ne giden ekipler gittikleri sokakta bulunan çöp konteynırında üzerine taşlar atılmış sokak köpeğini gördü. Ekipler, çeşitli bölgelerinde ezikler oluşan sokak köpeğinin üzerinde bulunan taşları alarak çıkarttı. Polis ekipleri olduğu yerden çıkarttıkları köpeği veterinere götürdü.

KÖPEĞE CANİLİĞİ VATANDAŞIN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ ORATAYA ÇIKARDI

Olayı gerçekleştirdiği düşünülen 72 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı. M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra ekiplerin detaylı incelemelerinde bir şahısın, M.Y.'yi köpeği çöp konteynırına atıp üzerine taşları atarken cep telefonu ile çektiği görüntüsü olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri inceleyen ekipler Elvanlar Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 72 yaşındaki cani adamı tekrardan gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.Y. savcılığa sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan M.Y. ifadesinde, o gün evden hiç çıkmadığını ve olaydan haberi olmadığını belirttiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından M.Y. isimli şahsın görüntüleri çıkması üzerine bin 500 TL'lik para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, cani adamın şiddetine maruz kalan köpek polis ekiplerince hazırlanan İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan kulübesine yerleştirildi.