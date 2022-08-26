Video Yaşam Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video

26.08.2022 | 08:47

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Uşak'ta bir battaniye fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

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Uşak'ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir battaniye üretim fabrikasında sabah sat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre boyahane bölümünde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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