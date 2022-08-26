Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video

Uşak'ta bir battaniye fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

Uşak'ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir battaniye üretim fabrikasında sabah sat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre boyahane bölümünde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.