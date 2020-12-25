Video Yaşam Uşak’ta feci kaza... Otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı

Uşak’ta feci kaza... Otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı

Uşak’ta feci kaza... Otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı
25.12.2020 | 12:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 01:00
Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 25.12.2020 | 16:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 01:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 25.12.2020 | 16:48
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 02:53
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 25.12.2020 | 16:49
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren görüntü... Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Video 02:20
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren görüntü... Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Video 25.12.2020 | 16:19
Jandarma Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulduğu mermilerle 'ohh ohh' yazdı | Video 00:25
Jandarma Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulduğu mermilerle 'ohh ohh' yazdı | Video 25.12.2020 | 16:15
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 01:33
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 16:02
Tokat'ta Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet | Video 05:16
Tokat'ta Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet | Video 25.12.2020 | 16:15
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 00:28
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 25.12.2020 | 16:02
CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video 00:21
CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video 25.12.2020 | 15:45
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 03:04
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 25.12.2020 | 15:38
Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video 00:53
Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video 25.12.2020 | 15:07
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 00:42
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 25.12.2020 | 15:07
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 00:41
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 25.12.2020 | 15:11
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 02:14
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 25.12.2020 | 14:37
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 00:51
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 25.12.2020 | 14:49
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 01:10
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 25.12.2020 | 14:27
Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video 01:20
Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video 25.12.2020 | 14:30
Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video 00:20
Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video 25.12.2020 | 13:07
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada | Video 00:18
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada | Video 25.12.2020 | 13:07
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 00:22
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 25.12.2020 | 13:02

Uşak’ta, otomobiliyle aynı yöne seyir halinde olan tıra arkadan çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabaha karşı Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara- Uşak karayolu üzerinde seyir halinde olan Refik Turhan (35) idaresindeki 34 BMM 594 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan İsa H'nin (23) kullandığı 33 CDL 24 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Refik Turhan, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırılamadı. Tır sürücüsü İsa H. ise, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA