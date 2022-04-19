Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Uşak’ta gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri serbest kaldı | Video 19.04.2022 | 14:37
00:32
Polisten kaçmaya çalışırken attığı poşetten uyuşturucu çıktı | Video 19.04.2022 | 14:37
02:12
Kum çektikleri derede su seviyesi yükselince mahsur kaldılar | Video 19.04.2022 | 14:31
00:56
Komançi’den Bonzai’ye suçüstü | Video 19.04.2022 | 13:24
00:19
00:49
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 19.04.2022 | 13:24
01:26
Önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdüler | Video 19.04.2022 | 12:56
03:12
01:52
Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video 19.04.2022 | 12:25
00:43
Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı | Video 19.04.2022 | 12:15
01:56
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar | Video 19.04.2022 | 12:15
01:32
6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 19.04.2022 | 12:15
04:19
Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor | Video 19.04.2022 | 11:24
05:04
01:35
00:48
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video 19.04.2022 | 11:06
00:21
Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 19.04.2022 | 10:27
02:42
Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt'u Venedik'e çevirdi | Video 19.04.2022 | 10:27
00:21
00:39
Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor. Bir haftada bin 598 yer basıldı | Video 19.04.2022 | 10:15
Uşak’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.