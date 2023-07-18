Video Yaşam Uşak’ta hurda bulunan bahçede yangın | Video
Uşak’ta hurda bulunan bahçede yangın | Video

Uşak’ta hurda bulunan bahçede yangın | Video

18.07.2023 | 08:35

Uşak’ta hurda depolanan bahçede çıkan yangın, bahçedeki hurdalarda ve park halindeki araçta maddi hasar oluştururken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Sarayaltı Mahallesi 2. Açık Sokak'ta bulunan A.Ü.'ye ait hurda depolanan bahçe henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan ekipler, söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangında bahçede bulunan hurdalar ve park halindeki aracın motor kısmında maddi hasar oluşurken yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürüldü. Yangından kaynaklı bahçede bulunan hurdalar ve park halindeki araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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