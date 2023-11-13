Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga! Çocuk yaştaki 3 kişi yaralandı | Video 13.11.2023 | 09:27 Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Karatekeli Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Ş. (13) A.C.Ş. (16) ve S.S. (15) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince M.Y.Ş. ve A.C.Ş Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.S. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerince olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.