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OTOMATİK OYNAT
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Uşak'ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2022 | 13:09
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Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 07.05.2022 | 12:43
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Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 07.05.2022 | 11:07
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Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 07.05.2022 | 11:42
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Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
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Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
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Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
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Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45
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Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
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Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 06.05.2022 | 21:04
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Uşak'ta park halindeki otomobili kundaklayan kimliği belirsiz kişiler otomobili ateşe verirken olay anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ateşe verilen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.