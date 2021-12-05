Video Yaşam Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video

Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video

05.12.2021 | 11:25

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İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul'un siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin üst noktaları sise büründü. Oluşan manzara havadan görüntülendi.

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İstanbul'da sabah saatleri itibariyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda yer yer etki eden Üsküdar ve çevresinde kısa süreli etkili oldu. İstanbul'un silüetlerinden biri haline gelen Çamlıca Kulesi sise büründü. Oluşan görüntü ise havadan görüntülendi.

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