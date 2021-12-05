Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul'un siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin üst noktaları sise büründü. Oluşan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatleri itibariyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda yer yer etki eden Üsküdar ve çevresinde kısa süreli etkili oldu. İstanbul'un silüetlerinden biri haline gelen Çamlıca Kulesi sise büründü. Oluşan görüntü ise havadan görüntülendi.