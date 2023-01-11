Video Yaşam Üsküdar, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video
Üsküdar, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

Üsküdar, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

11.01.2023 | 08:49

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ÜSKÜDAR, D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, D-100 Karayolu Kadıköy istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu, Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen bir kişi, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı kişi yolda savruldu. Otomobil ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden yaya ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu, Göztepe Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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