Üsküdar Sahili’nde çöpler kıyıya vurdu | Video

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İstanbul’da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, denizde biriken çöpler Üsküdar Sahilde kıyıya vurdu. Kıyıya yakın noktada biriken çöpler içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskelerin yanı sıra ve hayvan ölüsü de olduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte denizde yaşanan dalgalanmalar sonrası Üsküdar Sahili'nin kıyı noktalarında çöpler birikti. Denizin renginde de değişim olduğu gözlendi.
Öte yandan kıyıya vuran çöpler arasında içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskeler ve hayvan ölüsü olduğu görüldü.