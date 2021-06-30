Üsküdar-Sultanbeyli metro inşaatında ağaçların iş makinesiyle parçalandığı anlar kamerada | Video

İBB tarafından yapılan Sultanbeyli-Üsküdar metro hattının inşası sırasında ağaçların iş makineleriyle kırılması vatandaşın tepkisine yol açtı. Ağaçların iş makinesiyle kırılıp parçalandığı anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında, alanda bulunan ağaçlar sökülüp taşınmak yerine iş makinesi ile kırılıp inşaat alanından alındı. Ağaçların iş makinesiyle parçalanması vatandaşın tepkisine neden oldu. Ağaçların iş makinesiyle kırılıp parçalandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.