Video Yaşam Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın | Video
Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın | Video

Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın | Video

20.01.2024 | 14:02

ÜSKÜDAR'da bulunan  Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki deqora çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürle çalışmaları sürüyor.

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