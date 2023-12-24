Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı | Video
Üsküdar'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Kaza yapan alkollü sürücü kazayı çekmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.
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